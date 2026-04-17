Carnevali: "Io presidente Figc? Ho ancora tanto da fare a Sassuolo. Supportiamo Malagò"

Giovanni Carnevali, dg del Sassuolo, intervenuto al convegno di a Reggio Emilia sul tema "il calcio del futuro tra modelli, idee e responsabilità", ha commentato le parole Gianni Petrucci, ex presidente del Coni e attuale n.1 della federbasket, che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport lo ha indicato come suo nome preferito per la presidenza Figc. "Sono parole che fanno piacere - ha detto Carnevali - ma io sono al Sassuolo e abbiamo ancora tanto da fare. Come Serie A abbiamo espresso la nostra candidatura indicando Giovanni Malagò come futuro presidente della Figc".