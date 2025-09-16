Liverpool, Van Dijk avvisa: "Attenti all'Atletico, anche se non ha iniziato bene"

Alla vigilia della sfida tra Liverpool e Atletico Madrid, Virgil Van Dijk ha parlato in conferenza stampa invitando i Reds a mantenere alta la concentrazione in vista dell'esordio europeo: "L'Atletico Madrid non ha iniziato bene la stagione, ma il loro livello non è in discussione. Sono una squadra solida e Simeone è un allenatore di livello internazionale a cui porto molto rispetto, l'ultima volta ad Anfield ci hanno battuto e fu molto doloroso".