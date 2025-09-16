Logo SportMediaset
Calcio

Liverpool, Van Dijk avvisa: "Attenti all'Atletico, anche se non ha iniziato bene"

16 Set 2025 - 18:30
© IPA

© IPA

Alla vigilia della sfida tra Liverpool e Atletico Madrid, Virgil Van Dijk ha parlato in conferenza stampa invitando i Reds a mantenere alta la concentrazione in vista dell'esordio europeo: "L'Atletico Madrid non ha iniziato bene la stagione, ma il loro livello non è in discussione. Sono una squadra solida e Simeone è un allenatore di livello internazionale a cui porto molto rispetto, l'ultima volta ad Anfield ci hanno battuto e fu molto doloroso". 

Sul nuovo arrivato Isak: "Le sue qualità si vedono, ora deve solo cercare di capire i meccanismi il più in fretta possibile. Sia lui che Ekitike sono due attaccanti difficili da marcare, non posso che essere contento di averli in squadra".

Obiettivo Champions?

"Ho rinnovato con il Liverpool perché voglio ancora vincere molto con questa maglia anche se non sempre è possibile, in giro ci sono molte squadre forti. Conosco i miei compagni, in questo gruppo c'è tanta esperienza e tanti talenti giovani, abbiamo le carte in regola ma sappiamo che sarà molto difficile, a partire da domani". 

