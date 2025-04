Liverpool titolo vicino, il Real rischia con l'Athletic

- INGHILTERRA: è count down scudetto per il Liverpool, a +13 sull'Arsenal, con la testa alla semifinale Champions dopo lo 'scalpo' del Real Madrid. Titolo che può venire anche a Pasqua per i Reds se batteranno il Leicester e, cosa meno facile, i Gunners perderanno con l'Ipswich, virtualmente retrocesso. Intanto, dopo Salah, ha rinnovato in contratto anche Van Dijk. Alle loro spalle sale impetuosamente il Newcastle di Tonali, alla quinta vittoria consecutiva. I Magpies sono terzi, hanno vinto la Coppa di Lega (primo trofeo in 70 anni) e giocano il clou della giornata in casa dell'Aston Villa, uscito contro il Psg con l'onore delle armi e a causa di un grande Donnarumma. La lotta per i tre posti Champions residui riguarda, oltre al Newcastle. Il Nottingham (-2, che giochera' nel sottoclou in casa del deludente Tottenham a Pasquetta), il Man City (-4, impegnato in casa dell'Everton), mentre a -5 ci sono il Chelsea (che affrontera' il derby col Fulham) e l'Aston Villa. Il Man United, che riceve i Wolves, ha compiuto l'impresa di rimontare tre gol al Lione per qualificarsi in semifinale di Europa League. Domani: ore 16 Brentford-Brighton, Everton-Man City, 18.30 Aston Villa-Newcastle. Domenica 20: 15 Fulham-Chelsea, Ipswich-Arsenal, Man. United-Wolves, 17.30 Leicester-Liverpool. Lunedì 21: 21 Tottenham-Nottingham