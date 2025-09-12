Liverpool, Slot: "L'esclusione di Chiesa? Una delle cose più difficili per un allenatore"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Liverpool Arne Slot è tornato sulla decisione di escludere Federico Chiesa dalla lista Champions League. Queste le parole dell'olandese: "Ovviamente è una delle cose più difficili da fare come manager. Già non è facile dire a un giocatore che non giocherà, lo è ancor di più dirgli che non è in lista. Gli ho spiegato le ragioni della scelta. Non era contento, ovviamente. Ma penso che abbia compreso le mie motivazioni". Slot poi aggiunge: "Ad ogni modo, Federico mi ha dato una risposta di quelle che vuoi sentire da un giocatore, ossia che è pronto a dare una mano alla squadra nelle coppe nazionali e in campionato e lo ha già dimostrato. In questi giorni ha lavorato duramente per farsi trovare pronto nelle prossime partite".