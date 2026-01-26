Lille, i tifosi fischiano Giroud: "Una sensazione contrastante"

26 Gen 2026 - 16:19
Non è un periodo facile per il Lille. Tra campionato e coppe il successo manca da più di un mese e ora la squadra è scivolata al quinto posto della Ligue 1. Nella sconfitta casalinga contro lo Strasburgo di ieri (1-4) i tifosi hanno manifestato tutto il loro disappunto fischiando anche Olivier Giroud al momento della sostituzione. L'ex attaccante del Milan ha commentato così l'episodio ai microfoni di Ligue 1+: "Ho avuto una sensazione contrastante su ciò che ho sentito. Tutti al club devono stringersi, i giocatori, lo staff e tutti i nostri tifosi. È tutti insieme che risaliremo il pendio. C'è molta stanchezza fisica e mentale, ma in questi momenti, bisogna stringersi. È tutti insieme che ne usciremo. Spero che il pubblico sia con noi". 

