Lille, Genesio: "Bel test contro una delle favorite per la vittoria finale"

"Una cosa del genere non l'avevo mai vista". Lo ammette anche l'allenatore del Lille, Genesio, dopo la vittoria all'Olimpico contro la Roma nella seconda giornata di Europa League. "Una bella ricompensa per i ragazzi dopo le sconfitte contro Lens e Lione - ha detto ancora - Abbiamo vinto, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Ozer per tanto tempo è stato dietro Chevalier, non è facile, ha cambiato paese e allenamento. Aveva già parato un rigore contro il Lorient, sarà sicuramente una spinta per migliorare in futuro. La Roma è forte ed è una delle favorite per la vittoria finale dell'Europa League: è stato un bel test per valutare le nostre ambizioni".