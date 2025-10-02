Lecce, Di Francesco: "Arbitri? Chiediamo uniformità"

Eusebio Di Francesco ha parlato in vista della sfida tra Parma e Lecce in programma sabato alle 15, iniziando dal capitolo arbitri in seguito alle polemiche relative a Lecce-Bologna. Durante la partita, infatti, è sfuggito un fallo su N'Dri ed è stato concesso un rigore simile al Bologna. "Io non guardo le trasmissioni, ma mi hanno girato i video. Sono momenti fondamentali. Io ho grande fiducia negli arbitri, ma chiedo uniformità" il commento dell'allenatore giallorosso.