Lecce, Di Francesco: "Arbitri? Chiediamo uniformità"

Eusebio Di Francesco ha parlato in vista della sfida tra Parma e Lecce in programma sabato alle 15, iniziando dal capitolo arbitri in seguito alle polemiche relative a Lecce-Bologna. Durante la partita, infatti, è sfuggito un fallo su N'Dri ed è stato concesso un rigore simile al Bologna. "Io non guardo le trasmissioni, ma mi hanno girato i video. Sono momenti fondamentali. Io ho grande fiducia negli arbitri, ma chiedo uniformità" il commento dell'allenatore giallorosso.
Sulla sfida di sabato: "Il Parma? Loro giocano a cinque, aprendo più il gioco hanno le ampiezze coperte. Giocando con Valeri, un altro quinto e tre centrali ha più ampiezza, magari possiamo trovare delle soluzioni interne. Noi possiamo avere l'ampiezza in partenza, poi bisogna arrivare alla porta avversaria e concludere".
