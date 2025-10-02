Fiorentina, Piccoli: "Contento di aver ricambiato la fiducia del club"

"Sono felice perché abbiamo portato a casa tre punti. Per me, come attaccante, devo farmi trovare pronto in campo e cercare sempre la via del gol. Sono contento di aver ricambiato la fiducia nei confronti della società che ha creduto in me". Così a Sky l'attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli, che contro il Sigma Olomouc in Conference League ha segnato il primo gol in maglia viola. Noi attaccanti stiamo lavorando molto in settimana, cerchiamo di oliare i meccanismi e potremo toglierci tante soddisfazioni".