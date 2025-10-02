Francia, Deschamps chiama 5 "italiani" per le qualificazioni ai Mondiali

Sono cinque i giocatori che militano nel campionato italiano convocati dal ct della Francia Didier Deschamps, in vista delle prossime due partite di qualificazione ai Mondiali contro Azerbaigian e Islanda. Deschamps deve fare i conti con non poche assenze in attacco, tra cui gli attaccanti infortunati del Paris Saint-Germain Désiré Doué e Ousmane Dembélé, vincitore del Pallone d'Oro, e Marcus Thuram dell'Inter. Prima chiamata, così, per l'attaccante del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Gli "italiani" sono i tre milanisti Mike Maignan, Adrien Rabiot e Christopher Nkunku, il romanista Manu Koné e lo juventino Khéphren Thuram. La Francia ospita l'Azerbaijan il 10 ottobre, poi gioca in Islanda tre giorni dopo. La Francia è in testa al Gruppo D con due vittorie in due partite.