Francia, Deschamps chiama 5 "italiani" per le qualificazioni ai Mondiali

© IPA
Sono cinque i giocatori che militano nel campionato italiano convocati dal ct della Francia Didier Deschamps, in vista delle prossime due partite di qualificazione ai Mondiali contro Azerbaigian e Islanda. Deschamps deve fare i conti con non poche assenze in attacco, tra cui gli attaccanti infortunati del Paris Saint-Germain Désiré Doué e Ousmane Dembélé, vincitore del Pallone d'Oro, e Marcus Thuram dell'Inter. Prima chiamata, così, per l'attaccante del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Gli "italiani" sono i tre milanisti Mike Maignan, Adrien Rabiot e Christopher Nkunku, il romanista Manu Koné e lo juventino Khéphren Thuram. La Francia ospita l'Azerbaijan il 10 ottobre, poi gioca in Islanda tre giorni dopo. La Francia è in testa al Gruppo D con due vittorie in due partite.
Questo l'elenco dei convocati.
Portieri: Mike Maignan (Milan), Lucas Chevalier (PSG), Brice Samba (Rennes).
Difensori: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona).
Centrocampisti: Manu Koné (Roma), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Khéphren Thuram (Juventus), Michael Olise (Bayern Monaco), Adrien Rabiot (Milano).
Attaccanti: Kylian Mbappé (Real Madrid), Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Al-Nassr), Maghnes Akliouche (Monaco), Hugo Ekitike (Liverpool), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Christopher Nkunku (Milan).
Commenti (0)