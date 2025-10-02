Fiorentina, Pioli: "Vincere fa bene, ora riprendiamoci anche in campionato"

Stefano Pioli ha commentato così la vittoria della sua Fiorentina sui cechi del Sigma, primo successo stagionale: "Vincere fa bene, era il nostro obiettivo - le sue parole a Sky -. È stata una buona partita, ci siamo stati dentro con decisione, anche se con qualche errore. Abbiamo iniziato bene in Europa, ora pensiamo a riprenderci anche in campionato. Piccoli? Gli attaccanti crescono attraverso i gol. È importante che abbia segnato, ha lavorato bene e ci dà delle soluzioni importanti".