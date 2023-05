Ligue 1: il Marsiglia rimonta l’Angers, cade il Lione. Pari tra Monaco e Lille

FRANCIA

La squadra di Tudor trionfa 3-1 sui bianconeri, Rennes a valanga sul Troyes

© afp Giornata 35 di Ligue 1: il Marsiglia di Tudor vince in rimonta 3-1 contro l’Angers, grazie alle reti di Sanchez (34’), Payet (48’) e Veretout (77’), che rispondono al vantaggio di Sima. Cade invece il Lione, sconfitto 2-1 in casa del Clermont. Monaco-Lille finisce 0-0, stesso risultato tra Tolosa e Nantes. Largo successo per il Rennes, che travolge il Troyes 4-0. Tre punti anche per il Brest, che supera 1-0 l’Auxerre. Montpellier-Lorient 1-1.

MARSIGLIA-ANGERS 3-1

Vince in rimonta il Marsiglia, 3-1 sull’Angers. La squadra di Tudor è padrona del campo fin dalle prime battute, con la solita intensità e la pressione altissima che la contraddistingue. I padroni di casa non riescono a trovare l’imbucata giusta, e alla prima occasione giusta arriva la momentanea beffa degli ospiti: al 28’ Abdelli serve Sima, che sigla l’inaspettato gol dell’1-0. L’OM torna a spingere e non si lascia scoraggiare, e al 34’ riporta l’incontro in parità: Clauss pesca l’inserimento di Alexis Sanchez, che sotto porta fa 1-1. All’uscita dagli spogliatoi i marsigliesi completano la rimonta, ancora una volta con Sanchez protagonista. Il cileno ex Inter mette un pallone forte e teso dentro l’area dalla destra, trovando Payet che chiude sul secondo palo. I ritmi calano dopo il vantaggio casalingo, e al 77’ la squadra di Tudor chiude la partita, con il calcio di rigore trasformato da Veretout. Trionfa quindi 3-1 il Marsiglia, che sale a 73 punti, tornando a -2 dal Lens. L’Angers, già retrocesso, resta ultimo a 14 punti.

MONACO-LILLE 0-0

Finisce in pareggio 0-0 la sfida tra Monaco e Lille. Gli ospiti partono molto bene, tenendo il possesso e cercando più volte l’uno contro uno sulle fasce. L’attacco del Monaco fatica senza Ben Yedder, ma i monegaschi provano comunque a creare qualcosa prima della fine del primo tempo. Al duplice fischio la parità regna sovrana, sullo 0-0. Nella ripresa i padroni di casa perdono anche Boadu, poco prima dell’ora di gioco, e ritmi dell’incontro iniziano a calare. Il Losc dà sempre l’impressione di poter costruire qualcosa in più per risolvere la gara, ma alla fine dei minuti di recupero il tabellino recita 0-0. Restano cinque le lunghezze di distanza in campionato tra le due squadre: Monaco al quarto posto, a quota 65, Lille quinto, a 60 punti.

RENNES-TROYES 4-0

Larghissimo successo per il Rennes, che tra le mura casalinghe travolge 4-0 il Troyes. Partita praticamente mai in discussione, con i rossoneri a spingere fin dalle prime battute. Al 14’ ecco il gol che stappa la partita, con la conclusione vincente dell’ex Bologna Theate. I padroni di casa sfiorano più volte il raddoppio nel corso del primo tempo, ma al duplice fischio il risultato rimane sull’1-0. Nella ripresa i padroni di casa dilagano: al 65’ Bourigeaud sigla il 2-0, su assist di un ispiratissimo Doku. L’esterno belga mette in cassaforte la gara cinque minuti più tardi con il suo secondo assist personale, questa volta per Toko-Ekambi, che fa 3-0. Non passano nemmeno quattro minuti e arriva la doppietta di Toko-Ekambi, che batte Gallon e firma il 4-0 finale. Il Rennes accorcia al sesto posto salendo a 59 punti, -1 dal Lille. Rimane fermo a quota 22 il Troyes, penultimo e praticamente ormai retrocesso.

CLERMONT-LIONE 2-1

Il Lione cade 2-1 in casa del Clermont e lo vede avvicinarsi in classifica. L’incontro inizia piuttosto bene per gli ospiti, che mettono in campo più qualità, e a metà primo tempo sbloccano la partita: al 22’ Lacazette raccoglie l’assist di Sarr e realizza il gol dell’1-0. Reazione immediata dei padroni di casa, che tre minuti più tardi riescono a riportare il match in equilibrio, con il rigore trasformato da Kyei. L’OL torna a spingere alla ricerca del nuovo vantaggio, ma al termine dei primi quarantacinque minuti la gara è in parità, sull’1-1. In avvio di ripresa i ritmi sono più bassi, e al 65’ la formazione allenata da Gastien completa la rimonta, con la doppietta personale di Kyei. La squadra di Blanc si mette in moto per raddrizzare la partita, e in pieno recupero guadagna il penalty del possibile 2-2: Lacazette si presenta sul dischetto, ma al 96’ viene neutralizzato da Diaw, che para il calcio di rigore e regala i tre punti ai suoi. Vince 2-1 il Clermont e sale a 53 punti in classifica, a sole tre lunghezze proprio rispetto al Lione, fermo a 56.

MONTPELLIER-LORIENT 1-1

Pareggio in extremis per il Montpellier, che riacciuffa il Lorient nel recupero. Nei primi quarantacinque minuti i padroni di casa tengono a lungo il pallino del gioco, gestendo il possesso palla. La formazione allenata da Der Zakarian non riesce però a creare l’occasione per sbloccare la partita, e il primo tempo si chiude a reti bianche, sullo 0-0. All’uscita dagli spogliatoi è tutt’altro Lorient, e dopo l’ora di gioco arriva il gol che rompe l’equilibrio. Al 68’ è Faivre a portare in vantaggio gli ospiti, su assist di Yongwa. Il Montpellier fatica a reagire, con la squadra di Le Bris che sfiora anche il raddoppio. In pieno recupero gli Occitani riescono a strappare il pari, con il gol del subentrato Maouassa al 94’ su invenzione del solito Wahi. Finisce 1-1, con le squadre che si dividono la posta in palio (il Lorient sale a 52 punti, 44 per il Montpellier).

TOLOSA-NANTES 0-0

Pari anche nella sfida tra Tolosa e Nantes, l’incontro termina a reti bianche. Buon avvio dei padroni di casa, che dopo i primi minuti iniziano a spingere alla ricerca del vantaggio. Gli ospiti faticano a contenere le offensive avversarie, ma grazie ad un super Lafont riescono a chiudere il primo tempo in parità, sullo 0-0. Il secondo tempo è un monologo assoluto del Tolosa, che cerca incessantemente il vantaggio. I cambi di Montanier provano ad aumentare il peso offensivo dei padroni di casa, che però devono fare i conti con il portiere dei Canarini. Finisce 0-0, restano dieci i punti di distacco tra le due squadre: il Tolosa rimane al tredicesimo posto, a quota 43. 33 i punti del Nantes, in piena lotta per non retrocedere.

BREST-AUXERRE 1-0

Successo importante per il Brest nello scontro salvezza contro l’Auxerre: al Francis-Le Ble finisce 1-0. Nella prima frazione di gioco i ritmi sono estremamente bassi, con le due formazioni in continua fase di studio. Con il passare dei minuti i padroni di casa entrano in fiducia, iniziando a premere sull’acceleratore per cercare il vantaggio. Dopo i primi quarantacinque minuti il tabellino è ancora fermo sullo 0-0. Nella ripresa l’Auxerre prova con più coraggio a farsi vedere nella metà campo avversaria, ma a passare è il Brest: al 69’ Le Douaron porta in vantaggio gli uomini di Roy, con il tap-in vincente dopo una clamorosa traversa colpita sottomisura. Negli ultimi venti minuti gli ospiti provano di inerzia a riportare l’incontro in equilibrio, ma il match termina 1-0. Con questa vittoria il Brest sale a 38 punti e stacca proprio l’Auxerre, fermo a 34 e di un solo punto sopra la zona retrocessione.