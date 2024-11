LIGA: RINVIATA UN'ALTRA PARTITA DEL VALENCIA

Un'altra partita del Valencia nella Liga spagnola è stata rinviata a causa delle inondazioni che hanno colpito la regione. La lega spagnola ha annunciato mercoledì che la partita contro l'Espanyol programmata per sabato non si giocherà questo fine settimana. La Liga ha dichiarato che anche la partita di seconda divisione tra Tenerife e Levante, un altro club della regione di Valencia, è stata posticipata. La partita casalinga del Valencia contro il Real Madrid sabato scorso era già stata rinviata, così come la partita del Villarreal contro il Rayo Vallecano insieme a tre partite di seconda divisione programmate per lo scorso fine settimana. Anche la partita di Coppa del Re del Valencia programmata per la scorsa settimana è stata posticipata. Più di 200 persone sono state uccise dalle inondazioni improvvise del 29 ottobre che hanno colpito la zona di Valencia.