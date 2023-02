Liga, il Barcellona prova la fuga: 2-1 al Betis e +8 sul Real

SPAGNA

I catalani passano in Andalusia grazie a Raphinha e a Lewandowski, inutile l'autogol di Koundé: Ancelotti chiamato a rispondere contro il Valencia

© afp

Il Barcellona prova la fuga in Liga: i catalani vincono 2-1 in casa del Betis e salgono a 50 punti, momentaneamente +8 sul Real. In un Benito Villamarin infuocato, decidono la zampata al 65' di Raphinha su assist di Balde e la deviazione sugli sviluppi di calcio d'angolo di Lewandowski (80'). Cinque minuti minuti dopo, Koundé fa autogol, ma la sostanza non cambia: la palla passa ad Ancelotti, che contro il Valencia al Bernabeu non può sbagliare.

Vittoria dal peso specifico incalcolabile per il Barcellona, che vince 2-1 in casa del Betis tentando la fuga in Liga. Successo che arriva in un Benito Villamarin infuocato, con gli andalusi che subito spaventano i blaugrana con Luiz Henrique. La formazione di Xavi prova a rispondere con Gavi, che si vede giustamente annullare un gol per fuorigioco, e con Pedri, che trova un gran numero in area ma si fa anticipare dall'uscita di Rui Silva.

Nella ripresa, ecco i gol che lanciano il Barcellona: a sbloccare è Raphinha al 65'. Gli ospiti battono velocemente un calcio di punizione e Balde pesca in area l'ex Leeds, che quasi sulla linea di porta insacca tra le proteste degli andalusi per la distanza tra il punto di battuta e quello del fallo. I catalani resistono e all'80' raddoppiano: calcio d'angolo, sponda di Araujo e deviazione vincente di Lewandowski.

Il raddoppio del polacco sembra chiudere i giochi, ma passano cinque minuti e l'ex Siviglia Koundé, tutto solo nella sua area, mette in porta il cross di Sabaly. Il forcing finale non basta: il Barcellona sale a quota 50, a +8 sul Real Madrid che ora deve rispondere in casa con il Valencia per evitare la fuga della formazione di Xavi. Il Betis, invece, resta a 31 punti, gli stessi del Villarreal quinto in classifica.