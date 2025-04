Liga accusa Barça di violare Ffp, Laporta: "Vogliono danneggiarci"

Il Barcellona potrebbe perdere il regista Dani Olmo e l'attaccante Pau Víctor per il resto della stagione. Questo perché la Liga ha accusato il club di non rispettare le regole del fair play finanziario. Il Barcellona è riuscito a registrare Olmo e Víctor grazie a una sentenza provvisoria di un tribunale contro la decisione della Liga e della Federazione spagnola di respingere la richiesta del club perché non ha rispettato la scadenza di fine anno per conformarsi alle regole finanziarie. La lega spagnola ha affermato di aver notificato all'autorità sportiva quelle che ha affermato essere informazioni errate inviate dal club che gli hanno consentito di includere Olmo e Víctor nella rosa. Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha affermato che l'accusa è "un altro tentativo di danneggiare l'immagine del club". "Ho la sensazione che questa non sia una coincidenza", ha affermato, riferendosi alla notizia arrivata il giorno della semifinale di Coppa del Re contro l'Atletico Madrid. "È un altro tentativo di destabilizzare la nostra squadra. Sembra che, perché non possono batterci sul campo, stanno cercando di batterci negli uffici", ha concluso.