Leonardo: "Ibra voleva tornare al Psg, ma gli abbiamo detto no: è un ingrato"

LA BORDATA

Il ds dei parigini: "Proviamo a trattenere Mbappé"

Ancora uno scontro tra Leonardo e Ibrahimovic. Questo volta è toccato al brasiliano replicare allo svedese che nei giorni scorsi ha definito il "Psg un club senza disciplina". Il ds dei parigini, sulle pagine de L'Equipe, è stato duro: "Non voglio nemmeno rispondere. Dov’è l’indisciplina? Penso che ci sia un motivo se, ogni volta che un giocatore lascia il PSG, non riesce a smettere di parlare di noi. Tutto il mondo vuole venire. Zlatan ha provato più volte a tornare. Sto ancora aspettando un’intervista in cui ringrazia il PSG per tutto quello che hanno fatto per lui. Il PSG è esistito prima e dopo di lui. Ma dimmi, dov’è l’indisciplina?". Ora si attende la mossa dell'attaccante del Milan.

A Parigi Leonardo spera ancora di trattenere Mbappé: "Quante possibilità ci sono di prolungare il contratto? Non posso dirlo con precisione, ma abbiamo delle possibilità. Finché non ci sarà la firma con un altro club, proveremo di tutto, faremo di tutto per mantenere Kylian Mbappé. L’ultima cosa che metteremo sul contratto di Mbappé sarà l’importo dello stipendio. Vogliamo mettere Kylian nelle migliori condizioni per diventare il miglior giocatore possibile. Kylian ha un valore così grande che penso che sia tranquillo al riguardo. È secondario. Penso che per mettere la cifra ci vorranno due minuti alla fine".

No secco a Zidane in panchina e avanti con Pochettino: "Non abbiamo mai pensato di cambiare allenatore. Non abbiamo mai contattato Zidane o nessun altro. Posso dire che Mauricio Pochettino non ha mai chiesto di partire. Non ho problemi con lui. Parliamo di tutto".