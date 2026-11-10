"Road to Zero": in finale di Coppa Italia emissioni ridotte del 21,4%

Sul fronte ambientale, la Finale ha beneficiato dell'utilizzo di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili presso lo Stadio Olimpico, grazie alla fornitura gestita da Sport e Salute in qualità di gestore dell'impianto. Sono stati inoltre impiegati 950 litri di HVO di Enilive per le attività di broadcasting. Particolare attenzione è stata dedicata alla mobilità sostenibile, attraverso il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico e la gratuità dei titoli di viaggio giornalieri per i possessori di un biglietto per la Finale. In questo ambito, la mobility survey rivolta ai tifosi ha raccolto 28.629 risposte, in aumento rispetto alla precedente edizione. Un dato significativo per ampliare progressivamente la base informativa sugli spostamenti del pubblico e creare le condizioni per arrivare, nelle prossime edizioni, a stimare l'impronta di carbonio degli spettatori e definire una baseline di riferimento. Il Report documenta inoltre le iniziative dedicate all'accessibilità e all'inclusione, tra cui il coinvolgimento di 20 tifosi ciechi e ipovedenti attraverso il servizio Field of Vision e l'attivazione della Quiet Sensory Room, che ha accolto 6 bambini con disabilità intellettive e disturbi sensoriali. Giunto alla sua terza edizione, il progetto "Road to Zero" consolida il percorso intrapreso da Lega Calcio Serie A per integrare progressivamente i principi della sostenibilità nell'organizzazione delle proprie competizioni.