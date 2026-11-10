"Road to Zero": in finale di Coppa Italia emissioni ridotte del 21,4%

10 Nov 2026 - 18:12
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Lega Calcio Serie A, in collaborazione con Uefa, Sport e Salute e Roma Capitale, con il contributo di Roma Servizi per la Mobilità e il supporto di Enovation Consulting, ha pubblicato il Report della terza edizione di 'Road to Zero', il progetto dedicato alla sostenibilità realizzato in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026, disputata il 13 maggio 2026 allo Stadio Olimpico di Roma. Il documento raccoglie i principali dati e i risultati relativi all'evento, analizzandone gli impatti ambientali e sociali e le iniziative attuate. Rispetto alle precedenti edizioni, il Report si distingue per una maggiore granularità dei dati e per l'ampliamento del numero di categorie rendicontate, consentendo un'analisi più approfondita delle performance e una rappresentazione sempre più dettagliata degli impatti generati dalla manifestazione. Un'evoluzione metodologica che punta a estendere progressivamente il perimetro di rendicontazione anche nelle prossime edizioni, con l'obiettivo di disporre di informazioni sempre più complete e accurate. Tra i risultati più significativi emerge la riduzione del 21,4% delle emissioni rendicontate rispetto alla precedente edizione, passate da 175,83 a 138,14 tonnellate di CO2 equivalente.

Sul fronte ambientale, la Finale ha beneficiato dell'utilizzo di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili presso lo Stadio Olimpico, grazie alla fornitura gestita da Sport e Salute in qualità di gestore dell'impianto. Sono stati inoltre impiegati 950 litri di HVO di Enilive per le attività di broadcasting. Particolare attenzione è stata dedicata alla mobilità sostenibile, attraverso il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico e la gratuità dei titoli di viaggio giornalieri per i possessori di un biglietto per la Finale. In questo ambito, la mobility survey rivolta ai tifosi ha raccolto 28.629 risposte, in aumento rispetto alla precedente edizione. Un dato significativo per ampliare progressivamente la base informativa sugli spostamenti del pubblico e creare le condizioni per arrivare, nelle prossime edizioni, a stimare l'impronta di carbonio degli spettatori e definire una baseline di riferimento. Il Report documenta inoltre le iniziative dedicate all'accessibilità e all'inclusione, tra cui il coinvolgimento di 20 tifosi ciechi e ipovedenti attraverso il servizio Field of Vision e l'attivazione della Quiet Sensory Room, che ha accolto 6 bambini con disabilità intellettive e disturbi sensoriali. Giunto alla sua terza edizione, il progetto "Road to Zero" consolida il percorso intrapreso da Lega Calcio Serie A per integrare progressivamente i principi della sostenibilità nell'organizzazione delle proprie competizioni.

Come sottolineato dal presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli, "la capacità di misurare gli impatti, valutare i risultati e individuare le azioni necessarie per orientare le scelte future rappresenta un elemento centrale di questo percorso. Dobbiamo continuare a lavorare con metodo e ambizione, valorizzando i progressi compiuti e individuando le aree in cui è possibile migliorare. Rendere un evento più sostenibile, infatti, significa anche saper misurare ciò che è stato fatto, riconoscere ciò che può essere migliorato e fissare nuovi obiettivi". L'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo ha evidenziato, inoltre, il valore della collaborazione tra tutti gli stakeholder coinvolti, "condizione essenziale per tradurre l'impegno verso la sostenibilità in interventi concreti e generare ricadute positive e durature per le comunità. La forza di Road to Zero risiede proprio nella capacità di mettere a sistema competenze, esperienze e responsabilità diverse intorno ad un obiettivo comune. Lega Calcio Serie A intende proseguire con determinazione il percorso intrapreso, continuando a promuovere un modello di calcio sempre più sostenibile, accessibile e inclusivo".

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