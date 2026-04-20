Coppa Italia, Ludi: "Altra pagina di storia del Como, obiettivo finale"

20 Apr 2026 - 18:37

"La partita di domani rappresenta una bellissima pagina di storia per il club, per tutta la città di Como e per i nostri tifosi. Per noi resta comunque una gara da affrontare con la solita mentalità, con l'obiettivo di vincere, conquistare la finale e scrivere così un'altra pagina di storia". Lo dice il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, alla vigilia del ritorno della semifinale contro l'Inter. Si parte dallo 0-0 della gara dell'andata. "Sarà una sfida molto intensa e ragionata - aggiunge Ludi -. Noi dobbiamo essere la squadra che siamo stati in questi mesi: un gruppo che ha voglia di meravigliare, di sorprendere, di divertirsi e di creare entusiasmo tra compagni, staff e tifosi. Mi aspetto una bella partita, durante la quale i ragazzi potranno godersi la cornice e vivere fino in fondo questo traguardo storico. Dal punto di vista emotivo, affronteremo la gara con serenità, entusiasmo, energia positiva e consapevolezza, perché questa è la nostra identità".

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