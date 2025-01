Marco Giampaolo: "Non mi sento un "Maestro". Delusione e rammarico per la Juve"

Marco Giampaolo negli anni di carriera è stato accompagnato dal termine "Maestro", un aggettivo che talvolta è risultato anche pesante da portare appresso: "Dipende dall'accezione che si dà al termine, se in senso di rispetto e se ti prendono in giro. Non mi sento un maestro, al massimo organizzo le squadre allargando il mio lavoro a tutta la rosa e non solo agli undici in campo. Non mi ci sono mai riconosciuto in questo termine