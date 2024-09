Lecce, operazione rilancio per Ante Rebic

LECCE

L’ex Milan torna in Serie A dopo gli anni al Milan e la sfortunata parentesi turca: è lui la scommessa di Corvino

© X L’operazione rilancio è iniziata. Ante Rebic è la nuova scommessa di Pantaleo Corvino e i presupposti lasciano ben sperare. Il direttore del Lecce, infatti, oltre ad aver scoperto giovani talenti è riuscito a rimettere in piedi calciatori in una fase calante della carriera. Ultimo ma solo in ordine temporale Umtiti - campione del mondo 2018 - che nel Salento è riesploso. Ora è il momento di Rebic.

Il croato, acquistato dal Besiktas a solo cinque giorni dalla chiusura del mercato, torna in Italia. Quattro stagioni al Milan, dal 2019 al 2023, con all’attivo uno scudetto e 29 gol tra campionato e coppe: alcuni decisivi, come quello dell'1-1 allo Stadium contro la Juve nell'annata tricolore. Altri meno decisivi ma pur sempre da segnalare, soprattutto per i tifosi, come quello nel derby del febbraio 2020 poi perso 4-2.

Seppur poco utilizzato nella stagione dello scudetto a causa dell’exploit di Leao e di qualche infortunio, in quella stagione riesce a totalizzare 29 presenze in tutte le competizioni con 3 marcature all’attivo. Poi il lento declino, l'addio al Milan nell’estate 2023 e la sfortunata parentesi turca. Ora Ante, 31 anni il 21 settembre, riparte da Lecce con la speranza di tornare a segnare gol pesanti.