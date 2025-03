Serie A, Lecce-Milan 2-3: Krstovic illude Giampaolo, Pulisic firma la rimonta da 0-2

Il Lecce è l'unica squadra contro cui il Milan è riuscito a vincere più di un match dopo essere andato in svantaggio di almeno due reti nella sua storia in Serie A, al Via del Mare in entrambi i casi: da 3-0 a 3-4 il 23 ottobre 2011 e da 2-0 a 2-3 nel match odierno.

Il Milan ha vinto una gara di Serie A da una situazione di doppio svantaggio per la prima volta dal 16 ottobre 2021 contro l’Hellas Verona (3-2).

Il Milan ha ottenuto contro il Lecce il suo 1500° successo in Serie A: quella rossonera è diventata la terza formazione, dopo Juventus (1706) e l’Inter (1590), a raggiungere questo traguardo nella competizione.

Il Lecce ha perso una gara di Serie A da una situazione di doppio vantaggio per la prima volta dal 23 ottobre 2011, anche in quel caso contro il Milan (3-4).

Da quando gioca in Serie A (stagione 2023/24) Christian Pulisic è il giocatore del Milan che ha preso parte a più reti nel torneo (34 – 20 gol e 14 assist). Il Lecce inoltre è la squadra contro cui ha segnato più gol nella competizione (quattro).

Prima doppietta in trasferta, seconda in generale, per Christian Pulisic in Serie A, la precedente contro il Cagliari (in casa) l’11 maggio 2024.

Nikola Krstovic è il primo giocatore a segnare almeno nove reti in una stagione di Serie A con la maglia del Lecce da Gianluca Lapadula (11) nel 2019/20 – l’attaccante montenegrino (5 aprile 2000) è lo straniero più giovane tra quelli con almeno nove marcature nel massimo campionato in corso.

Nikola Krstovic è diventato solo il secondo giocatore nella storia del Lecce capace di segnare una marcatura multipla contro il Milan in Serie A, dopo Cristiano Lucarelli il 23 gennaio del 2000 (doppietta per entrambi).

Nikola Krstovic ha segnato nove gol in questa Serie A, record di marcature in una singola stagione della competizione; superate le sette reti, realizzate sempre col Lecce, nel 2023/24.

Quello di Nikola Krstovic è il sesto gol segnato dal Lecce contro il Milan nei primi 10 minuti di gioco in Serie A; i rossoneri sono diventati la squadra contro cui i giallorossi hanno messo a segno più reti entro i primi 600'' di gioco nella loro storia in massima serie (cinque contro l'Atalanta).

Quello di Antonino Gallo è il primo autogol del Lecce in Serie A da quello di Patrick Dorgu contro il Monza lo scorso 15 dicembre.

Il Milan è tornato al successo in Serie A per la prima volta dallo scorso 15 febbraio, in casa contro l’Hellas Verona (1-0); in trasferta invece non capitava dal turno precedente (2-0 contro l’Empoli, l’8 febbraio).

Il Milan ha vinto tre gare di fila contro il Lecce in Serie A per la prima volta dal gennaio 2002-settembre 2003 (tre anche in quel caso).

Il Lecce ha perso tre gare di fila in Serie A per la prima volta da settembre-ottobre scorsi (quattro in quel caso).

Rafael Leão ha fornito assist per due gare di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2024 (v Napoli e Frosinone).

Thórir Helgason ha fornito due assist nelle ultime cinque gare di Serie A dopo che non ne aveva registrato nemmeno uno nelle precedenti 18 partite disputate nel massimo campionato.

Matteo Gabbia ha giocato la 100a gara con la maglia del Milan considerando tutte le competizioni mentre Warren Bondo ha disputato contro il Lecce la 50a partita in Serie A, la prima con la maglia del Milan nella competizione.