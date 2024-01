D'Aversa: "Contro Allegri ci vogliono coraggio e intensità, senza commettere errori"

VERSO LECCE-JUVENTUS

L'allenatore dei salentini ha parlato alla vigilia del difficile incontro al Via del mare

"La Juve si affronta come fatto nel girone d'andata, quando abbiamo perso su una palla inattiva. Avevamo concesso poco sia noi che loro, poi il resto del campionato ha dimostrato che la Juve è una squadra sulla carta molto forte, che lotterà fino alla fine con l'Inter per vincere lo scudetto. E' una squadra forte con tanta qualità, per affrontarla bisogna andare in campo con coraggio e intensità", Lo ha detto il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga di campionato contro la Juventus.

"Se giochiamo sull'aspetto della qualità sono superiori a noi, se invece andiamo in campo con l’intensità e la determinazione giusta possiamo metterli in difficoltà. E' chiaro che non dipende solo ed esclusivamente da noi, dobbiamo cercare di non commettere errori e se abbiamo la fortuna e la bravura di creare qualche occasione da gol cercare di sfruttarla", ha aggiunto.

"Pierotti si è presentato abbastanza bene. Veniva da un paio di settimane di allenamenti. E strutturato, ha gamba, ha ricoperto perlopiù il ruolo di esterno destro. Può giocare su entrambe le fasce. Krstovic? Devo ragionare sulla prestazione e nelle ultime due l'ha fatta. A volte il gol non dipende solo da lui, il cross a Roma era forte. Lui deve continuare a crescere come sta facendo. Se lui va in campo alla ricerca della prestazione, il gol arriverà. Sansone ha fatto mercoledì il primo allenamento dopo 20 giorni di assenza, ragioneremo sul minutaggio. Non siamo in emergenza numerica. Oudin da quando lo utilizzo esterno sta facendo ottime cose. Ha qualità a prescindere se gioca a destra o a sinistra, è importante per le palle inattive. Lo sto valutando esterno in questo momento e in fascia sta avendo un ottimo rendimento, non vedo per quale motivo spostarlo a centrocampo. Le sue prestazioni da esterno sono ottime. Almqvist veniva da un periodo lungo di inattività. Lo abbiamo gestito durante la settimana. È un giocatore particolare, pensavo di toglierlo a Roma e invece al 90' ha fatto una grande discesa. In alcuni momenti sembra assente, poi si accende e mette in difficoltà gli avversari", ha concluso D'Aversa parlando dei singoli.