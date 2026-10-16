Caso Banda, il Lecce vince in tribunale: il calciatore dovrà risarcire il club

Alla base della protesta del giocatore ci sarebbe una forte irritazione per la gestione del suo contratto. Il Lecce ha infatti esercitato una clausola di prolungamento unilaterale fino al 2027 per l'accordo che sarebbe altrimenti scaduto lo scorso 30 giugno. Una mossa che ha fatto sfumare il suo passaggio a parametro zero ai sauditi dell'Al-Fateh. Secondo quanto raccontato da un amico del ragazzo, Banda sarebbe stato indotto a "firmare un pezzo di carta in italiano senza spiegargli cosa ci fosse scritto. Si sono approfittati della sua incapacità di leggere la lingua italiana e non gli hanno pagato lo stipendio per un mese".