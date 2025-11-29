Logo SportMediaset

Calcio

Lecce, Di Francesco: "Con il Torino ripartire da prestazioni"

29 Nov 2025 - 14:43

Riscattare l'opaca prestazione offerta contro la Lazio e cercare il primo successo interno della stagione. Sono queste le priorità del Lecce di Eusebio di Francesco alla vigilia della gara casalinga contro il Torino dell'ex Marco Baroni: "Veniamo da una buona settimana di lavoro, tranne la giornata di oggi perché il campo era zuppo di acqua, e abbiamo analizzato gli aspetti su cui lavorare - esordisce Di Francesco nella consueta conferenza della vigilia - Intendiamo migliorare quanto fatto nella gara di domenica scorsa, dove non abbiamo sfruttato le occasioni. Tornare indietro non è possibile, guardiamo avanti e cerchiamo di perfezionare le cose che non ci sono piaciute contro la Lazio". La gara contro il Torino è insidiosa: "Ogni partita ha una storia a sé - dice Di Francesco - è normale che nel corso di un campionato esistano momenti in cui si vivono situazioni particolari. Il Torino ha già vissuto situazioni del genere e si è ripreso alla grande. Ripartiamo dalle prestazioni, dobbiamo tornare ad avere solidità e forza di creare pericoli agli avversari: ovvio che dobbiamo concretizzare quello che creiamo". 

