Lecce, Di Francesco amaro: "Risultato giusto. Dopo il rosso non c'è stata partita"

Poi Di Francesco ha parlato di Camarda, poco servito e isolato tra i tre centrali del Milan: "Oggi si è dato da fare, purtroppo è rimasto un po' da solo. Siamo stati poco bravi nell'intercettare e ripartire, ha fatto quello che poteva fare. L'ho tenuto in campo fino alla fine perché volevo vedere anche altri giocatori come Gorter visto che il risultato a quel punto era compromesso".



Archiviata la Coppa Italia, il Lecce deve rimettere la testa sul campionato, dove l'avvio di stagione non è stato dei migliori: "Si è cambiato tanto, magari sono arrivati giocatori da altre realtà che devono ambientarsi ma abbiamo poco tempo e devo trovare i più affidabili per affrontare partite come la prossima con il Bologna. La preparazione alla gara è molto importante, ma bisogna lavorare molto anche sulla testa per difenderci con maggior determinazione altrimenti non miglioreremo mai certi errori. In questo momento la vedo solo a tratti e non possiamo permettercelo se vogliamo competere per mantenere la categoria".