Verso Lazio-Porto, Baroni: "Gara dura da vincere, servirà per crescere"

Poi capitolo portieri: "Il nostro portiere titolare è Provedel, ma quando ci sono le condizioni come faccio per tutti gli altri si dà una chance, dobbiamo pensare che tutti devono crescere, specialmente in quel ruolo lì non ci sono molti spazi. Mi prendo ancora quest'ultimo allenamento per valutare, non cambiano le gerarchie se dovesse esserci un avvicendamento ma un'occasione di crescere per Mandas. Nuno è qua è sarà sicuramente della partita perché non ha giocato l'ultima per squalifica. Devo fare qualche valutazione sulla formazione, abbiamo qualche acciacco dovuto alle tante partite ravvicinate. Mancano queste due gare per chiudere un ciclo di sette gare in 21 giorni, l'attenzione mia, dello staff tecnico e sanitario deve essere finalizzata alla gestione di queste risorse".