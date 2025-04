Suor Paola, domani camera ardente in Campidoglio e venerdì i funerali.

"In questo momento di grande tristezza sento il dovere di esprimere la mia più profonda riconoscenza verso Suor Paola per l'esempio di amore, sacrificio e passione che ha incarnato quotidianamente. Conserverò sempre il ricordo delle sue parole e del suo sorriso, capaci di scaldare il cuore di tutti e di infondere speranza anche nelle sfide più difficili. Ci lascia un'eredità preziosa: la certezza che l'altruismo e la solidarietà siano la forza più grande che possiamo donare al prossimo. In questo momento di profondo cordoglio, a nome di tutti i dirigenti, i calciatori, i collaboratori e i tifosi laziali, porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Il calore e l'esempio di Suor Paola resteranno per sempre parte della grande famiglia biancoceleste". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Suor Paola.