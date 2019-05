Serie A: Torino-Lazio 3-1, Mazzarri chiude al 7° posto

26/05/2019 di ANDREA GHISLANDI

LA PARTITA

Il Torino chiude nel migliore dei modi il suo splendido campionato, una vittoria contro la Lazio che non vale l'Europa, purtroppo sfumata settimana scorsa a Empoli, ma che permette ai granata di stabilire il nuovo record di punti casalinghi in campionato. Dopo un bruttissimo primo tempo, con i due portieri praticamente inoperosi, la gara si infiamma nella ripresa e la noia lascia spazio alle emozioni. Anche grazie a una difesa, quella della Lazio, un po' troppo svagata. Al 51', infatti, Iago Falque è lasciato tutto solo in area sul lungo assist da rimessa laterale di Ola Aina e dopo meno di 2' la squadra di Inzaghi lascia scoperta la retroguardia e per Lukic è un gioco da ragazzi scartare in contropiede l'assist-regalo di Meite. Senza tantissimi infortunati, la Lazio fa quel che può e riesce persino a riaprire la sfida con Immobile, che ritrova la via del gol che mancava dal 7 aprile e vince la sfida a distanza con l'amico Belotti in chiave Nazionale. E' sempre un ex, De Silvestri, a mettere il sigillo e la parola fine al match a 10' dalla conclusione.



Al di là della girandola di gol che hanno impreziosito la ripresa, il momento più emozionante di una partita che aveva ben poco da dire ai fini del risultato è stato il saluto dei tifosi a Emiliano Moretti, che lascia il calcio per diventare dirigente. Inevitabile la commozione del difensore e di parte del pubblico sugli spalti per un ragazzo che ha difeso con onore la maglia granata e che chiude la carriera dopo 21 stagioni da professionista. "Un uomo vero, un condottiero. Il popolo granata hai reso fiero - Grazie Emiliano" lo striscione a lui dedicato dalla Curva Maratona, che non dimentica i 6 anni di amore. "Emiliano uno di noi" il coro unanime dello stadio alla passerella d'onore pre-partita. In casa Lazio a tenere banco è invece il futuro di Simone Inzaghi: quella dell'Olimpico Grande Torino ha tutta l'apparenza di essere la sua ultima in biancoceleste.