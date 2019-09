Serie A, Spal-Lazio 2-1: decide tutto Kurtic nel recupero

SPAL-LAZIO 2-1

Nella 3a giornata di Serie A colpo della Spal, che batte 2-1 la Lazio in rimonta. Al Mazza gara a due facce. Nella prima frazione di gioco è la banda di Inzaghi a farla da padrone: Caicedo centra un palo, poi Immobile sblocca il match dal dischetto al 17' (rigore assegnato col Var). Nella ripresa poi gli uomini di Semplici reagiscono e ribaltano il risultato: al 63' Petagna pareggia con una bella girata, poi Kurtic firma il gol partita nel recupero. Spal-Lazio: le foto del match lapresse

LE PAGELLE

Immobile 6: duetta bene con Caicedo, alternando incursioni in profondità e rientri per dare sbocchi alla manovra. Freddo dal dischetto, poi scompare nella ripresa

Parolo 6: prezioso e intelligente tra le linee nel primo tempo. Innesca Caicedo sul rigore, poi lavora in mediana, proteggendo la difesa. Dura solo un'ora, poi cala

Patric 5: Di Francesco lo punta e lo salta spesso. Prende il posto dell'acciaccato Luiz Felipe, ma non convince. Rimedia anche un giallo e Inzaghi lo leva a inizio ripresa

Di Francesco 6,5: nel primo tempo parte da sinistra e si accentra, mettendo spesso in difficoltà Patric. Buon passo e giocate interessanti. Le cose migliori della Spal arrivano dai suoi piedi. Nella ripresa si sposta a destra e spinge con continuità

Petagna 6,5: fa a sportellate con Acerbi. Servito poco e male, nel primo tempo non riesce a fare la differenza, poi alla prima palla buona va a segno con una girata da bomber vero

Kurtic 7: primo tempo in sordina, ripresa sugli scudi. Nel finale prende in mano la squadra, avviando il forcing e firmando il gol che decide la partita e regala alla Spal i primi tre punti della stagione

IL TABELLINO



SPAL-LAZIO 2-1

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic (33' st ; D'Alessandro (28' st Sala), Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca (17' st Strefezza); Di Francesco, Petagna.

A disp.: Thiam, Letica, Igor, Valdifiori, Valoti, Moncini, Floccari, Felipe, Paloschi, Jankovic. All.: Semplici

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric (3' st Vavro), Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva (22' st Milinkovic-Savic), Luis Alberto, Lulic; Caicedo (22' st Correa), Immobile.

A disp.: Guerrieri, Proto, Berisha, Bastos, Jony, Anderson, Cataldi, Silva, Marusic. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 17' rig. Immobile (L), 18' st Petagna (S), 46' st Kurtic (S)

Ammoniti: Tomovic, Missiroli, Strefezza, Felipe, Di Francesco (S); Patric, Radu, Acerbi (L)

Espulsi: -