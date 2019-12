Serie A, Lazio-Udinese 3-0: doppio Immobile e Luis Alberto, Inzaghi sempre più terzo

LAZIO-UDINESE 3-0

Sesta vittoria filata per la Lazio di Simone Inzaghi che batte senza affanni per 3-0 l’Udinese e rafforza il terzo posto solitario in classifica. Gara indirizzata già nel primo tempo, Immobile con un sinistro sporco al 9’ apre il pomeriggio, prima di trovare la doppietta su calcio di rigore al 35’, imitato dal dischetto nel recupero della prima frazione da Luis Alberto. Nella ripresa è modalità controllo per i biancocelesti. Serie A, Lazio-Udinese 3-0: le foto del match lapresse

Basta un tempo alla Lazio per chiudere la pratica Udinese, che all'Olimpico viene travolta per 3-0. La squadra di Inzaghi va a segno con Immobile (doppietta con un rigore) e un rigore di Luis Alberto.





LA PARTITA

I Fantastici 4 della Lazio si attivano tutti insieme nei primi 45 minuti di gioco e per l’Udinese all’intervallo è già notte fonda. La squadra di Inzaghi regala all’Olimpico uno show calcistico notevole contro un avversario che però appare poca cosa soprattutto nel filtro a centrocampo, con Luis Alberto dominatore tecnico libero di far correre in particolare Correa e Lazzari. A completare lo spartito calcistico biancoceleste con gli acuti in zona gol è il solito, implacabile Ciro Immobile che si regala le reti 16 e 17 del proprio campionato già prima dell’intervallo, aggiornando la propria striscia di nove partite filate a segno: al 9’ raccoglie l’invito in area di Milinkovic-Savic che fa valere la propria fisicità e infila con un sinistro sporco, al 35’ poi trasforma il rigore concesso dopo review sul campo per un intervento di Troost-Ekong su Correa. In mezzo l’Udinese spaventa la Lazio con Nestorovski e Mandragora, nel finale però i friulani finiscono indietro di tre gol perché ancora Correa nasconde il pallone a Nuytinck che lo abbatte e così al 46’ Luis Alberto trasforma dal dischetto.



Lazio che nella ripresa concede un pizzico di campo all’Udinese dopo aver sfiorato il quarto gol con Lulic, ma la difesa della squadra di Inzaghi è sempre ordinata, precisa e metodica nel concedere ai friulani esclusivamente linee di passaggio innocue. Ospiti che ci provano con le armi che hanno a disposizione, negli ultimi 30 metri però le qualità scarseggia, De Paul non è decisamente in giornata e così il pomeriggio di Strakosha scivola senza preoccupazioni. Inzaghi però continua a parlare alla squadra, volendo evitare qualunque tipo di calo, anche fisico come dimostrano i cambi che l’allenatore della Lazio sceglie di effettuare nel corso della ripresa. Le forze dell’Udinese però diminuiscono con il passare dei minuti e così la dimostrazione di forza della Lazio è certificata anche dal triplice fischio finale. E alla prossima c’è la sfida con la Juventus.

IL TABELLINO

LAZIO-UDINESE 3-0

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Luiz Felipe 6, Acerbi 6,5, Radu 6; Lazzari 6,5, Milinkovic 6,5, Leiva 6 (30′ st Cataldi 6), Luis Alberto 7 (34′ st A. Anderson sv), Lulic 6 (18′ st Jony 6); Correa 7, Immobile 7,5. A disp: Proto, Guerrieri, Bastos, Silva, Vavro, Parolo, Adekanye, Caicedo. All:. Inzaghi 7.

Udinese (3-5-2): Musso 5; Becao 5, Troost-Ekong 5, Nuytinck 5; Larsen 5,5, Mandragora 6, Walace 5 (30′ st Barak 5,5), De Paul 5 (14′ st Fofana 5,5), Samir 5; Nestorovski 5,5, Okaka 5,5 (36′ st Teodorczyk sv). A disp: Nicolas, Perisan, Sierralta, Opoku, Ter Avest, De Maio, Kubala, Lasagna, Pussetto. All.: Gotti 5.

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 9’ e 35’ rig. Immobile, 46’ rig. Luis Alberto

Ammoniti: Troost-Ekong (U)

Espulsi: -

Note: -