Sarri e le frasi sugli arbitri: ha patteggiato 4mila euro di multa

© Getty Images

Quattro mila euro di multa per le frasi sugli arbitri dette nel post partita con il Napoli: questa la sanzione inflitta a Maurizio Sarri dopo la scelta di patteggiare con la procura federale. Il tecnico della Lazio così non è stato deferito e il fascicolo è già stato chiuso. Sanzione anche per la società biancoceleste della stessa cifra. Il fatto risale al 3 settembre scorso con l'allenatore che aveva accusato: "O gli arbitri sono scarsi o c'è la soluzione B che è ancora più preoccupante. È stata una partita corretta, ma ammoniscono solo noi. Vengono prevenuti e ce lo dicono: 'Vi siete comportati male con il Bologna e queste sono le conseguenze'. Il responsabile degli arbitri deve prendere provvedimenti pesanti".