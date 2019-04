Milan-Lazio, caso Acerbi: prova tv per Bakayoko e Kessie

14/04/2019

"A singoli non c'è paragone con il Milan: meglio la Lazio", aveva detto Acerbi in vista del match di San Siro. "Ok, ci vedremo in campo" aveva replicato il milanista sui social. Poi la vittoria rossonera e il gesto di Bakayoko (assieme a Kessie) sotto la curva della maglia di Acerbi, che gliel'aveva regalata proprio per chiudere il caso.



Acerbi si era detto deluso, Bakayoko e Kessie si erano scusati via social, Gattuso in conferenza aveva ribadito il concetto. Poi il caso ha sfiorato addirittura il governo e ora questo strascico che potrebbe portare a una squalifica dei giocatori ma anche a una semplice multa.