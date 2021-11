Marsiglia-Lazio, la Francia vieta la trasferta ai tifosi biancocelesti: "Violenti e intonano canti fascisti"

DIVIETO FRANCESE

L'ordinanza del ministro degli interni francese Darmanin, in cui si ricordano anche gli scontri tra ultrà francesi e quelli del Galatasaray

I tifosi della Lazio non potranno recarsi a Marsiglia in occasione della gara valida per il quarto turno di Europa League. È quanto prevede un'ordinanza del ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin. Per giustificare la sua scelta il ministero parla di "comportamenti violenti" di alcuni supporter laziali occorsi "in maniera ricorrente" in occasione delle trasferte all'estero e inoltre si fa accenno alla "ripetuta intonazione di canti fascisti e all'esibizione di saluti romani". Getty Images

Si ricorda poi quanto accaduto nell'ottobre 2018, data dell'ultima sfida in terra francese fra Olympique Marsiglia e Lazio con "quattro persone ferite da arma bianca in occasione di una rissa che coinvolse 200 tifosi". Infine vengono citati anche gli scontri tra tifosi francesi e turchi del 30 settembre scorso in occasione di Marsiglia-Galatasaray. La Uefa aveva già deciso di chiudere la tribuna nord dello stadio Velodrome in vista del match contro la Lazio.