Maglia Lazio 2022/23: all'asta per l'Ucraina la prima maglia di Immobile

Sarà messa all'asta su eBay, a partire dalle ore 23 di domani lunedì 4 luglio la prima maglia della Lazio indossata nella serata di presentazione da Ciro Immobile e autografata dallo stesso Capitano. Nel corso della serata evento di presentazione delle nuove maglie Home & Away per la stagione 2022-23 frutto della partnership tra S.S. Lazio e Mizuno, sarà proprio il capocannoniere della Serie A a vestire la nuova maglia che sarà messa all'asta per sostenere la raccolta fondi per la ricostruzione di un reparto di oncologia pediatrica in Ucraina, distrutto dalla guerra.

