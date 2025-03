Lotito: "Società fallite vincono i campionati: non c'è il coraggio per escludere le big"

Lotito davanti alla platea di futuri team manager batte sul tasto della sostenibilità economica, un suo cavallo di battaglia, senza risparmiare colpi ad alcune proprietà di Serie A: “Tutte queste società con fondi esteri spendono e spandono, tanto poi alla fine paga sempre pantalone", accusa il presidente biancoceleste. Che poi dice di "non voler fare polemiche", ma l'affermazione seguente è di quelle che pesano: "Tante squadre che oggi partecipano alla Serie A non avrebbero i requisiti per iscriversi al campionato. Come fai però a eliminare certe squadre blasonate? Ci vorrebbe il coraggio, ma non tutti ce l’hanno". Poi il numero uno laziale entra nel dettaglio di quelle che, a sua detta, sono storture del sistema a livello economico: "Se hai un bilancio dove utilizzi la cassa per patrimonializzare le strutture, ti si abbassa l’indice di liquidità. Così obblighi le società a ripianare con soldi propri, nonostante siano società sane perché investono nelle strutture. Dall’altra parte, invece, le società tramite bond ripianano i bilanci, non investono nelle strutture e sono tecnicamente delle società fallite con debiti da 600-700, eppure vincono i campionati. Se metti dei parametri, devono valere per tutti, senza scappatoie".