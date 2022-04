Lotito-Sarri, scambio al veleno: "Mica è vietato lanciare", "Riprenditi Pioli"

IL RETROSCENA

Alla fine di Lazio-Milan ci sarebbe stato un duro confronto tra presidente e allenatore dopo la sconfitta maturata nel finale

Che i rapporti tra Lotito e Sarri non fossero idilliaci era già abbastanza evidente dal tira e molla sul rinnovo contrattuale che dura da mesi. Il fatto che ancora non siano arrivati a un accordo vale più di mille spiegazioni. Il presidente ha avuto ancora parole di stima per il tecnico anche se la frase sul fatto che i conti si facciano alla fine, lascia pensare che solo una qualificazione europea potrebbe valere una prosecuzione del rapporto. Il Messaggero riporta poi un battibecco negli spogliatoi nel dopo Lazio-Milan, che non fa immaginare un rapporto particolarmente consolidato tra i due.

Sarri ha sempre detto che il presidente non è mai entrato in questioni tecniche e il precedente dell'Olimpico di domenica sera potrebbe essere un punto di non ritorno. Lotito si sarebbe lamentato del gioco sempre palla a terra dei suoi dicendo: "Avete visto il Milan? Mica è vietato lanciare". L'allenatore avrebbe risposto stizzito: "Questo è il mio calcio, se non ti sta bene riprendi Pioli". Uno scambio che potrebbe essere considerato normale nella concitazione post partita ma che è anche un sintomo di un malessere più profondo.