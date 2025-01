Lotito replica a Corsi: "L'offerta per Fazzini era più che congrua, oltre i 10 milioni..."

"Alta tensione" tra Empoli e Lazio attorno al futuro di Jacopo Fazzini. Dopo aver ricevuto un'offerta biancoceleste per il centrocampista, Fabrizio Corsi ha parlato di una "proposta irricevibile", mostrando un certo fastidio per quanto accaduto. "Io di Lotito e della Lazio ho il massimo rispetto, ci conosciamo e ci stimiamo da anni, ci siamo sentiti più di una volta, si può parlare, si possono fare diverse cose, ma quella loro proposta lì per Fazzini, non va bene - ha aggiunto rincarando la dose -. Se così stanno le cose, non lo vendo, magari a giugno andrà meglio per noi, vedremo".