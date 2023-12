Lotito minaccia provvedimenti: "I tifosi hanno ragione a fischiare"

LAZIO

Alta tensione in casa biancoceleste verso la Coppa Italia: martedì c'è il Genoa

Dopo i due successi di fila all'Olimpico con Celtic e Cagliari, in casa Lazio è tornato il sereno. O quasi, visto che i supporter biancocelesti hanno comunque contestato Immobile e compagni dopo la sofferta vittoria di sabato per 1-0. Domani arriva il Genoa per gli ottavi di Coppa Italia (diretta su Canale5, in streaming su Sportmediaset.it), e Claudio Lotito si schiera dalla parte dei tifosi secondo quanto rivelato da Il Messaggero: "Hanno ragione a fischiare".

Il patron, nonostante gli ottavi di Champions League conquistati, non è contento: la squadra è solo nona in campionato, a quattro lunghezze dal quarto posto. L'oggetto del dissenso sono le prestazioni della squadra: troppo spesso l'atteggiamento mostrato è indolente. Ma Sarri, infastidito per la reazione del tifo, non è nel mirino di Lotito: "Non c'entra nulla il tecnico, adesso va preso qualche provvedimento".

LAZIO, MARTEDI' LA COPPA ITALIA: CASALE E ZACCAGNI VERSO LA CONVOCAZIONE, DUELLO IN PORTA. DIRETTA SU CANALE5 E SPORTMEDIASET.IT

Contro il Genoa Sarri potrebbe varare il turnover: non ci sarà Luis Alberto (oggi gli esami), Romagnoli e Zaccagni invece, sperano di strappare una convocazione: entrambi sono sulla via del recupero. Tra i pali sarà ballottaggio Sepe-Mandas, mentre Pellegrini e Basic contano di partire dal 1'. Il match sarà trasmesso su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it a partire dalle ore 21. A seguire ricco post partita con ospiti e interviste nel salotto di Monica Bertini.