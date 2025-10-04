Lotito: "La Lazio non rischia il fallimento. Mercato bloccato per l'indice di... stupidità"

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Lazio-Torino, Claudio Lotito è un fiume in piena quando fa chiarezza sull'indice di liquidità e sul blocco avuto dal club nel mercato estivo. "Abbiamo subìto ingiustamente il blocco del mercato, è una norma che è stata interpretata in una certa maniera - ha tuonato il patron biancoceleste -. È sotto gli occhi di tutti che abbiamo subito un torto. Coscienti dell'abolizione di quella norma, abbiamo ritenuto di scaricare alcuni costi entro il 31 marzo, perché stiamo facendo l'Accademy e stiamo presentando il progetto per lo Stadio Flaminio". Poi tranquillizza i tifosi: "La Lazio è l'unica squadra con un patrimonio ampio pur non avendo lo stadio di proprietà. Non c'è nessun rischio di fallimento".