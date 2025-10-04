Logo SportMediaset
Lotito: "La Lazio non rischia il fallimento. Mercato bloccato per l'indice di... stupidità"

Il patron biancoceleste prima del match con il Torino: ""Abbiamo subìto ingiustamente il blocco del mercato"

04 Ott 2025 - 15:19
© Getty Images

© Getty Images

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Lazio-Torino, Claudio Lotito è un fiume in piena quando fa chiarezza sull'indice di liquidità e sul blocco avuto dal club nel mercato estivo. "Abbiamo subìto ingiustamente il blocco del mercato, è una norma che è stata interpretata in una certa maniera - ha tuonato il patron biancoceleste -. È sotto gli occhi di tutti che abbiamo subito un torto. Coscienti dell'abolizione di quella norma, abbiamo ritenuto di scaricare alcuni costi entro il 31 marzo, perché stiamo facendo l'Accademy e stiamo presentando il progetto per lo Stadio Flaminio". Poi tranquillizza i tifosi: "La Lazio è l'unica squadra con un patrimonio ampio pur non avendo lo stadio di proprietà. Non c'è nessun rischio di fallimento".

Sulla chiusura del mercato estivo. "Hanno ritenuto di bloccare il mercato a causa dell'indice di liquidità, che io ho sempre chiamato indice di stupidità. La Lazio è solida, perché ha oltre 300 milioni di patrimonio immobiliare e oltre 300 milioni di parco giocatori. L'aritmetica la conoscono tutti. Abbiamo sempre pagato tutto puntualmente. In una stagione si possono applicare due norme diverse? Il mercato estivo e il mercato invernale si basano su norme diverse, è un'anomalia".

Sui rapporti con la Uefa. "La Lazio non ha problemi con la Uefa, mentre altre squadre hanno ricevuto multe. Gli organi istituzionali devono valutare anche i termini di pagamento, la Lazio paga sempre subito mentre altri club no. Noi abbiamo subito dei danni, se ho ricevuto offerte importanti per giocatori non ho potuto vendere perché non potevo comprare. Siamo ancora lì perché la rosa è competitiva".

Chiusura sul mercato invernale. "La società è sempre stata sul mercato, qualora ci fosse necessità di fare interventi, li faremo. Non ci sono problemi, sti scienziati che parlano si documentassero e capissero. Leggo alcuni il 70 o l’80%, l’indice è l’80%, non lo dico io ma la norma. Chiunque si trovi in questa situazione può vendere e comprare allo stesso prezzo. Si farà mercato? Si fa se c’è volontà di farlo, non ci sono elementi tecnici che impedisce di fare il mercato”.

