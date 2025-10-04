Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cremonese, Nicola: "Contro avversari così è tutto più difficile"

04 Ott 2025 - 20:59
© Getty Images

© Getty Images

"Nei numeri ovvio che la partita l'ha meritata di vincere l'Inter, a me importava che la mia squadra venisse in un contesto di assoluta qualità e fisicità cercando di rimanere in partita il più possibile. Contro avversari che pressano in questo modo e con questa qualità tutto diventa più difficile. Alla fine loro sono calati, noi abbiamo occupato forse meglio il campo e siamo riusciti a fargli gol e forse c'erano i presupposti per farne anche un altro". Lo ha detto il tecnico della Cremonese Davide Nicola, intervistato da Dazn dopo la sconfitta contro l'Inter. "L'idea che dobbiamo avere è di dover cercare di restare sempre in partita contro qualsiasi avversario. Andiamo avanti sapendo di aver perso contro una squadra molto forte, noi abbiamo cercato di dire la nostra in qualsiasi modo. Oggi abbiamo pagato anche una grande differenza di fisicità. Sono contento per i ragazzi di essere riusciti a trovare un gol", ha concluso.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:31
Allegri e Leao

Allegri e Leao

01:33
MCH SPARTA ROTTERDAM-AJAX 4/10 MCH

Spettacolo tra Sparta Rotterdam e Ajax: rocambolesco 3-3

02:52
DICH BONAZZOLI DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonazzoli: "Loro a tratti ingiocabili, qui hanno perso le migliori"

02:19
DICH BONNY DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

00:55
DICH TUDOR SU PARTITA DICH

Tudor: "Ci manca la vittoria, ma squadra in crescita"

00:59
DICH TUDOR PARLA DI MODRIC DICH

Tudor: "Speriamo che Modric faccia c..."

01:28
Roma, fattore Dybala

Roma, fattore Dybala

01:30
Napoli, domai il Genoa

Napoli, domai il Genoa

01:22
Nicola verso San Siro

Nicola verso San Siro

01:48
Non solo Inter-Cremonese

Non solo Inter-Cremonese

01:30
Chi con Lautaro?

Chi con Lautaro?

01:56
Oggi c'è Inter-Cremonese

Oggi c'è Inter-Cremonese

01:41
Guida per Juve-Milan

Guida per Juve-Milan

01:26
Juve, le scelte di Tudor

Juve, le scelte di Tudor

02:03
Allegri contro la Juve

Allegri contro la Juve

00:31
Allegri e Leao

Allegri e Leao

I più visti di Calcio

DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

DICH JURIC PRE COMO 3/10 DICH

Juric: "Lookman? Domani dall'inizio o dalla panchina"

Thuram stop di un mese

Thuram stop di un mese

DICH GASPERINI POST LILLE DICH

Gasperini: "I tre rigori? Roba mai vista"

Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

Artem Dovbyk sbaglia uno dei tre rigori assegnati alla Roma contro il Lille nella sfida di Europa League del 2 ottobre 2025

Da Dobvyk a Martin Palermo: i rigori più assurdi della storia del calcio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:01
Inter, Barella: "Siamo in fiducia e cresce la condizione fisica"
20:59
Cremonese, Nicola: "Contro avversari così è tutto più difficile"
20:55
Inter, Bonny travolgente: "Chivu mi dà fiducia ogni giorno, così è bello vincere"
20:17
Inter, Dimarco: "Oggi dominanti e impressionanti. Mai criticato Inzaghi"
18:28
Maurizio Sarri accusa giramenti di testa, al suo posto ha parlato Ianni dopo la gara con il Toro