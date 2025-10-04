Cremonese, Nicola: "Contro avversari così è tutto più difficile"

"Nei numeri ovvio che la partita l'ha meritata di vincere l'Inter, a me importava che la mia squadra venisse in un contesto di assoluta qualità e fisicità cercando di rimanere in partita il più possibile. Contro avversari che pressano in questo modo e con questa qualità tutto diventa più difficile. Alla fine loro sono calati, noi abbiamo occupato forse meglio il campo e siamo riusciti a fargli gol e forse c'erano i presupposti per farne anche un altro". Lo ha detto il tecnico della Cremonese Davide Nicola, intervistato da Dazn dopo la sconfitta contro l'Inter. "L'idea che dobbiamo avere è di dover cercare di restare sempre in partita contro qualsiasi avversario. Andiamo avanti sapendo di aver perso contro una squadra molto forte, noi abbiamo cercato di dire la nostra in qualsiasi modo. Oggi abbiamo pagato anche una grande differenza di fisicità. Sono contento per i ragazzi di essere riusciti a trovare un gol", ha concluso.