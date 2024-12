Lotito esalta la Lazio: "Gli obiettivi non si annunciano, si centrano. Arbitri? Nessun alibi"

La vittoria in casa del Napoli, bissando il successo in Coppa Italia contro la formazione di Conte, hanno certificato l'ottimo momento della Lazio di Marco Baroni. Trentuno punti in 15 giornate significa tre lunghezze di distanza dal primo posto dell'Atalanta, quota che permette ai tifosi biancocelesti di sognare traguardi da tempo lontani. Obiettivo Scudetto? Il presidente Lotito non ne vuole parlare: "Io non voglio dare obiettivi - ha commentato il patron biancoceleste -, perché non si annunciano ma si centrano".