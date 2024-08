Lotito ricorda Eriksson: "Uomo integerrimo e persona squisita, un esempio"

Sven-Goran Eriksson ha lasciato un segno indelebile alla Lazio e, dopo la notizia della sua morte, Claudio Lotito ha sottolineato le grandi qualità umane e tecniche dell'ex allenatore biancoceleste. "Piangiamo la scomparsa di Sven-Göran Eriksson: il suo coraggio nell'affrontare la malattia che lo ha colpito è stato esempio e insegnamento per chiunque lo abbia ascoltato - si legge in un comunicato diffuso dal presidente della Lazio -. Nel corso delle interviste che ha rilasciato negli ultimi mesi ha saputo infondere amore per la vita e per il calcio". "Non è stato solo l'allenatore più vincente nella storia della Società Sportiva Lazio, ma soprattutto un uomo integerrimo e una persona squisita e signorile, doti che sapeva mescolare al classico aplomb nordico", ha aggiunto.