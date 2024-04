Lazio, Tudor: "Nel derby dobbiamo andare forte senza perdere la testa"

VERSO ROMA-LAZIO

Prima sfida alla Roma per il tecnico croato sulla panchina biancoceleste: "De Rossi ha fatto un buon lavoro, ha dei valori che sono quelli giusti"

© Getty Images Il derby "è una partita molto sentita, ma dobbiamo usare la testa e andare forte. Dobbiamo viverlo senza perdere la testa". Igor Tudor si prepara alla prima sfida alla Roma da allenatore della Lazio. "Ho fatto alcuni derby con altri club, mi sono sempre piaciute questa partite. Sono diverse rispetto alle altre. Va preparata nel migliore modo possibile anche se non si può scappare dalle emozioni", ha detto alla vigilia.

"Cosa mi aspetto dalla squadra? Ci sono queste tre partite in sette giorni e ci sono pochi allenamenti, possiamo lavorare su qualcosina. Io ho visto più cose positive che negative contro la Juve. Siamo sulla strada giusta, interpretata nel modo migliore dai giocatori, li vedo molto convinti in quello che facciamo.

"De Rossi ha fatto un buon lavoro, sarà molto difficile - ha proseguito Tudor nella conferenza stampa della vigilia - A me è sempre piaciuto, ha dei valori che sono quelli giusti. La Roma è molto interessante, con un'idea giusta per quella che è la rosa, di qualità. Noi siamo sulla strada giusta, vedo i giocatori convinti. L'atmosfera del derby? Non sono neanche andato in centro se non per una cena, sono abbastanza isolato qua. Capisco però l'importanza della gara per la città e voglio viverla in maniera giusta. Non vedo l'ora che la gara inizi". E ancora: "Spero che gli arbitri possano fare un buon lavoro. È una partita importante, ma voglio sdrammatizzare. Lavoro per migliorare sempre la squadra, non mi accontento mai. Sono sempre innamorato dei miei giocatori, li considero sempre i più forti".