Lazio, Tudor: "Grato alla Juve ma non si vive di passato, gara come le altre"

VERSO LAZIO-JUVE

Il neo tecnico biancoceleste al debutto contro la sua ex squadra. "Immobile l'ho visto motivato"

"Le sensazioni sono sempre positive, vogliamo sempre dare il massimo per gioire e vincere di squadra. Sono grato alla Juve, compagni, allenatori e dirigenti mi hanno fatto diventare il professionista e l'uomo che sono ora. C'è rispetto per il passato, ma non si vive di passato perché il calcio è crudele". Parole del tecnico della Lazio Igor Tudor alla vigilia del suo debutto in panchina contro i bianconeri, lui che ha vestito il bianconero sia da calciatore che da allenatore come collaboratore di Andrea Pirlo.

"Saranno belle emozioni, una gara contro un avversario importante. Dall'altra parte è una gara come tutte, va preparata in modo giusto - ha detto Tudor - Un allenatore pensa a preparare la squadra per dare quello che lui è. La squadra deve essere lo specchio dell'allenatore, servirà tempo e pazienza per raggiungere questa trasformazione. Io proverò a fare in fretta, ma non sarà così immediata. Le motivazioni sono sempre alte, domani un po' di più solo perché è il debutto. I moduli nel calcio moderno lasciano ormai il tempo che trova, servirà calma e intelligenza. Giochiamo tre partite in una settimana, serviranno tutti anche perché con i 5 cambi ogni giocatore eè parte integrante. Gli allenamenti svolti finora sono stati importanti".

Capitolo Immobile: "Ho parlato con lui, l'ho visto motivato, tiene alla Nazionale, questi due mesi possono essere importanti per lui, conto sui suoi gol". "Zaccagni e Luis Alberto possono giocare insieme, stanno bene e l'importante è avere giocatori forti. Poi sta all'allenatore trovare il modo di farli giocare", ha aggiunto sempre a proposito dei singoli. "Felipe Anderson? Non so se può fare l'esterno a tutta fascia, non l'ho provato lì. Lazzari ha avuto un piccolo problema, lo valuteremo oggi. Servirà equilibrio difensivo ma anche offensivo, non mi piace prendere gol. Kamada è un giocatore completo, ha corsa e qualità di gioco, è più adatto a questo calcio che a quello precedente, ha la mentalità giusta, l'ho visto allegro e voglioso", ha concluso.

CASTELLANOS: "TUDOR PUNTA MOLTO SULL'INTENSITA'"

"Nell'ultima settimana abbiamo lavorato bene su ogni aspetto, il mister punta molto sull’intensità e questo è importante per tutto la squadra". Cosi' l'attaccante della Lazio Valentin Castellanos in alcune dichiarazioni riportate sul sito ufficiale del club. Castellanos punta poi l'attenzione sulla sfida alla Juventus: "Ci aspettano tante partite complicate, a partire dalle prossime due contro la Juventus: conosciamo il valore dei bianconeri, dovremo pensare a fare il nostro gioco per cercare di vincere. Abbiamo preparato bene questa partita. Sappiamo quanto siano importanti i tre punti per noi e per i nostri tifosi".