Lazio, Simone Inzaghi: " Bayern ingiocabile, orgoglioso della nostra Champions"

Il tecnico dopo il Bayern Monaco: "Rammarico per la gara d'andata, ma usciamo con onore"

L'impresa in casa del Bayern non è arrivata, ma il cammino della Lazio in Champions League - eliminata agli ottavi - resta di buon livello: "Dopo il risultato dell'andata questa partita nascondeva insidie - ha commentato Simone Inzaghi nel post partita -. I ragazzi sono stati bravi a restare in partita, abbiamo preso gol su rigore e una ripartenza un po' così. Usciamo con onore da questa competizione, ci dispiaceva l'1-4 dell'andata, ma abbiamo fatto una buona gara qua contro i campioni del mondo". Getty Images

"Il Bayern in questo momento è ingiocabile per noi - ha continuato Inzaghi -. Abbiamo passato il girone da imbattuti e per noi questo è motivo d'orgoglio, così come per il nostro cammino. C'è un po' di rammarico per la partita d'andata, ma comunque contro il Bayern Monaco non era facile per noi". All'Allianz Arena la Lazio è rimasta in partita: "La loro mentalità fino al fischio finale è incredibile, fa la differenza. Si meritano tutti i successi degli ultimi anni. Dobbiamo anche noi in Italia iniziare a inculcare una cultura diversa, del sacrificio e del lavoro ai ragazzi. Noi come Lazio abbiamo dei passi da fare per avvicinarci a un livello così alto. Il prossimo è cercare di tornare in questa competizione l'anno prossimo".

"Questi ragazzi mi hanno dato tantissimo e continuano a darmelo - ha concluso Inzaghi -. Ci sono dei percorsi e dei momenti nella stagione, dopo 6-7 vittorie di fila ci sono stati dei problemi. Dobbiamo essere più bravi nelle problematiche, è lì che dobbiamo fare il salto di qualità, allargando la rosa anche se quest'anno è andata già meglio. Abbiamo il tempo per tornare tra le prime quattro e ce la giocheremo fino alla fine".