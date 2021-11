Lazio, Sarri mastica amaro: "Ci è mancata la determinazione"

QUI LAZIO

Il tecnico biancoceleste dopo il poker subito al Maradona: "Il Napoli è la squadra più forte"

"Dal campo direi che il Napoli è la squadra più forte. L'impressione che mi hanno fatto è superiore a quello di tutte le squadre di alta classifica. Abbiamo giocato una partita senza determinazione, amplificata poi da loro". Maurizio Sarri mastica amaro nella notte del suo ritorno a Napoli e dopo il poker subito dalla sua Lazio punta il dito sulla mancanza di costanza dei biancocelesti: "Vedo una squadra che fa fatica a stare costantemente su livelli di applicazione forti - ha detto - Giocando ogni tre giorni è più difficile, ma noi passiamo da 10 a 1 e non è accettabile". Napoli, svelata la statua di Maradona Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

"La squadra aveva fatto dei passi in avanti ma ogni quattro-cinque partite viene fuori una gara così - ha continuato Sarri - Siamo andati in difficoltà perenne, non è stato un approccio giusto però non possiamo recriminare nulla. Oggi arrivavamo sempre in netto ritardo".

"Troppi gol subiti? Bisogna capire da cosa nascono questi alti e bassi e cercare di metterli a posto, stasera non mi aspettavo una partita di questo tipo - ha ammesso il tecnico ai microfoni di Dazn - Ho visto una disattivazione. Felipe Anderson? Lui è un oggetto delicato, quando si spegne si spegne del tutto come quando si accende si accende forte, ora è in una fase di down, ma la sua carriera è sempre stata questa. Stiamo cercando di lavorare sulla continuità ma è un percorso lungo".

Infine la chiusura sul ritorno a Napoli: "Ho cercato di stare tranquillo perché negli ultimi anni ero troppo emozionato. Questa città ce l’ho nel cuore, amo i napoletani, non è una partita normale per me".

Vedi anche Serie A Serie A, Napoli-Lazio 4-0: Spalletti si riprende la vetta solitaria