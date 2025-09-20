Lazio, Sarri suona la carica: "I derby si giocano per vincere, lottiamo per il nostro popolo"

"Gasperini? Ci gioco contro da più di vent'anni, in tutto questo arco di tempo è cresciuto il rispetto e la valutazione come uomo e persona nei suoi confronti - ha proseguito Sarri parlando del collega -. Un grande allenatore, che rispetto profondamente, alla Roma darà tanto. Ma domani è il derby e saremo parecchio contro. Se dipendesse solo da noi, gli ultimi 20 campionati sarebbero vinti da me o Gasperini, ma non è così". "Roma favorita? Non mi importa niente, il derby è una partita fra due popoli e dal punto di vista sportivo si odiano e quindi io voglio solo che la mia squadra favorita o non favorita vada dentro e lotti per il proprio popolo - ha aggiunto -. Poi chi è favorito non mi interessa, l'obiettivo è quello che noi dobbiamo, lottare per il nostro popolo".