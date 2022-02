Lazio, Sarri: "Siamo in crescita e mi sto divertendo, ma ora inizia un altro tour de force"

qui lazio

Il tecnico dopo la Fiorentina: "Mercato? Ormai è chiuso, abbiamo questi ragazzi che mi danno sensazioni positive"

Maurizio Sarri prova a godersi il bel successo contro la Fiorentina lasciandosi alle spalle le polemiche legate al mercato invernale: "In uscita abbiamo lavorato bene, è stato giusto mandare a giocare i ragazzi che giocavano poco - ha detto il tecnico della Lazio dopo la vittoria del Franchi - Per quanto riguarda tutto il resto il mercato ormai è chiuso, abbiamo questi ragazzi e ho la sensazione che siano in grande crescita, mi sto divertendo durante la settimana, ora ricomincerà un bel tour de force e sarà più difficile, però le sensazioni restano positive". Getty Images

Sarri si è detto molto soddisfatto di ciò che ha visto in campo: "Noi abbiamo giocatori bravi a ripartire, per questo a volte è giusto assecondarli aspettando l'avversario e palleggiando un po' più bassi. Però abbiamo anche un centravanti che da anni fa 30 gol a stagione e bisogna sempre partire da questo. Oggi abbiamo anche fatto bene il palleggio, però con lui ogni tanto è giusto andare subito all'attacco in verticale".

Il tecnico livornese non nasconde che il buon momento della sua squadra dipende anche dai pochi impegni ravvicinati: "Non è un caso, anche se ultimamente abbiamo fatto qualcosa di meglio anche nella terza partita della settimana. Siamo l'unica squadra ad aver giocato per sei volte con meno di 70 ore tra una partita e l'altra, siamo stati sfortunati e l'abbiamo pagata".

Infine un plauso ai suoi difensori centrali: "Ramos è abituato, ma Patric mi sta sorprendendo, ha tante qualità, è tecnico e veloce, però giocava molto d'istinto. Nell'ultimo mese invece è cresciuto molto, sta facendo partite di grande lettura, la strada presa sembra quella giusta".