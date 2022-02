Lazio, Sarri: "Senza impegni europei saremmo in lotta per la Champions"

Quinto risultato utile consecutivo in Serie A per la Lazio, ma a Udine è arrivato solo l'1-1: "Viste tutte le condizioni in cui eravamo abbiamo fatto una buonissima partita - ha commentato Sarri a fine partita -. Non era una situazione semplice, siamo andati subito sotto ma abbiamo reagito anche dopo l'infortunio di Pedro. Nell'ultimo quarto d'ora eravamo stanchi, ma eravamo in campo 72 ore fa".

Getty Images