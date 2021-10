Lazio, Sarri: "Sembrava vinta, oggi un altro passo avanti"

QUI LAZIO

Il tecnico dopo l'Atalanta: "L'amaro in bocca? Lo lasciano più partite come quelle contro Bologna e Verona, ora però serve continuità"

Maurizio Sarri si rammarica per il gol incassato all'ultimo respiro, ma si dice soddisfatto della prova della sua Lazio: "Dispiace perché la partita sembrava vinta - le sue parole a Dazn dopo il 2-2 con l'Atalanta -. I gol all'ultimo secondo però capitano e fanno parte del calcio. A lasciare l'amaro in bocca sono più le prestazioni come quelle di Bologna o Verona. Siamo stati sfortunati oggi, abbiamo preso entrambi i gol praticamente nei minuti di recupero, però abbiamo fatto un passo in avanti sia dal punto di vista della prestazione sia da quello del carattere. Vediamo ora di trovare continuità".

Il tecnico biancoceleste si è poi soffermato sulle prestazioni di due dei suoi centrocampisti, Luis Alberto e Cataldi: "Luis ha fatto una partita in linea con quella con la Fiorentina, una partita seria, da centrocampista vero, con grande partecipazione difensiva. Poi sta cominciando a metterci anche quella qualità in più che lui ha rispetto agli altri. Danilo ha sempre avuto qualità tecniche di livello, fin da ragazzino. Ho cercato in tutti i modi di portarlo a Empoli... In passato ha avuto qualche problema a giocare mediano perché saliva molto e perdeva la posizione, però è molto dinamico, si fa sentire in tutte e due le fasi".

Poi l'inevitabile lode per Ciro Immobile: "Ciro è un generoso, è uno che riesce a stare con la testa in partita per 95' e in ogni singola azione. È un giocatore difficile per tutti i difensori, non puoi permetterti neanche un secondo di disattenzione con lui e in più si mette tanto a disposizione, a volte fin troppo e devo frenarlo perché magari il resto della squadra è stanco".

Infine un'analisi sulla crescita della squadra e su cosa può ancora migliorare: "Probabilmente certe cose che chiedo li bloccavano un po', ora spero che diventino automatiche e che si possa giocare normalmente. Dal punto di vista del palleggio si può certamente fare di più, oggi non era facile contro l'Atalanta, ma se ci sono le condizioni mentali delle ultime due partite tutto si può fare".