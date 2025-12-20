Serie A, Lazio-Cremonese 0-0: pari senza emozioni all’Olimpico

LA PARTITA

La Lazio accoglie la Cremonese allo Stadio Olimpico, dove Bonazzoli coltiva la meravigliosa idea di provare a colpire da centrocampo al 5’: il tiro dell’attaccante della Cremo non trova però lo specchio della porta. La difesa biancoceleste sbanda e i lombardi si rendono nuovamente pericolosi con Bonazzoli, mentre Castellanos testa i guantoni di Audero alla mezz’ora. Pellegrini prova quindi a sorprendere il portiere indonesiano direttamente da calcio d’angolo, in un primo tempo che si chiude 0-0 e senza particolari sussulti. Si passa quindi alla ripresa, con Castellanos ha subito una buona occasione per pungere di testa: l’argentino però non la sfrutta, appoggiando il pallone tra le braccia di Audero. Dalla parte opposta è invece Vardy a mangiarsi la chance per stappare il risultato, mandando alto di testa sull’ottimo cross di Bonazzoli. Al 70’ Sarri si lamenta poi con l’arbitro per un tocco di braccio in area commesso da Terracciano, il quale trattiene anche Noslin per la maglia: sia il direttore di gara che il Var non ravvedono però gli estremi per assegnare un calcio di rigore. La Lazio fatica a creare e, allora, Marusic prova a colpire da fuori area: il suo tiro al 79’ viene però bloccato con sicurezza da Audero. Guendouzi si prende invece un giallo inutile e si guadagna così una squalifica: diffidato, salterà la prossima giornata. In pieno recupero Ceccherini rimedia infine un rosso diretto: il difensore della Cremo stende Cancellieri appena fuori dall’area di rigore, fermando una chiara occasione da gol. Dalla punizione che ne nasce, Cataldi non trova però la porta. Il match termina allora 0-0, risultato che porta così la Lazio a 23 punti e la Cremonese a 21.



LE PAGELLE

Cancellieri 6,5 – In una Lazio senza lo squalificato Zaccagni e condizionata dalle tante assenze, è il giocatore che nel primo tempo prova più di tutti a inventarsi la giocata che possa sbloccare il match. Nella ripresa fa espellere Ceccherini.



Castellanos 5 – È marcato stretto dai centrali della Cremonese e fatica parecchio a ricavarsi qualche spazio. Ha un’occasione per colpire di testa a inizio ripresa, ma non la sfrutta. Molto spento.



Bonazzoli 6,5 – Si conferma il più ispirato in casa Cremonese, rientrando praticamente in tutte le azioni più interessanti create dai grigiorossi. Cerca il gol nel primo tempo, mentre nella ripresa prova a innescare Vardy: non trova fortuna.



Vardy 5 – Ha un’ottima chance per trafiggere Provedel con un colpo di testa a inizio secondo tempo, ma è poco lucido e sparacchia alto. Nel recupero fa ammonire Gila con un gran dribbling. Nulla di più.



IL TABELLINO

LAZIO-CREMONESE 0-0

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 6,5, Romagnoli 6,5, Pellegrini 6 (37’ st Lazzari sv); Guendouzi 5,5, Cataldi 5,5, Vecino 5,5 (19’ st Belahyane 6); Cancellieri 6,5, Castellanos 5, Pedro 5,5 (19’ st Noslin 6). A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Nuno Tavares, Farcomeni, Sana Fernandes. All.: Sarri.

Cremonese (3-5-2): Audero 6; Terracciano 6,5, Baschirotto 6,5, Folino 6 (24’ st Ceccherini 6); Barbieri 6,5 (43’ st Floriani Mussolini sv), Bondo 6,5, Grassi 6 (24’ st Vandeputte 6), Johnsen 6 (31’ st Zerbin sv), Pezzella 6; Bonazzoli 6,5 (31’ st Sanabria sv), Vardy 5. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Moumbanga, Sarmiento, Vazquez, Faye, Lordkipanidze. All.: Nicola.

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Pedro (L), Grassi (C), Barbieri (C), Romagnoli (L), Guendouzi (L), Pezzella (C), Gila (L)

Espulsi: Ceccherini (C)