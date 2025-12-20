Serie A, Lazio-Cremonese 0-0: pari senza emozioni all’Olimpico

© Getty Images
© Getty Images
Biancocelesti e grigiorossi danno vita a una partita priva di sussulti: Sarri e Nicola si devono accontentare
© Getty Images
© Getty Images
La 16ª giornata di Serie A porta in dote un pareggio a Lazio e Cremonese. I biancocelesti di Maurizio Sarri e i grigiorossi di Davide Nicola escono infatti con uno scialbo 0-0 dallo Stadio Olimpico di Roma, dove nessuna delle due squadre regala particolari emozioni. Le tante assenze condizionano i padroni di casa, mentre gli ospiti giocano una partita ordinata, ma non trovano il guizzo vincente e chiudono in dieci: espulso Ceccherini al 94’.
LA PARTITA
La Lazio accoglie la Cremonese allo Stadio Olimpico, dove Bonazzoli coltiva la meravigliosa idea di provare a colpire da centrocampo al 5’: il tiro dell’attaccante della Cremo non trova però lo specchio della porta. La difesa biancoceleste sbanda e i lombardi si rendono nuovamente pericolosi con Bonazzoli, mentre Castellanos testa i guantoni di Audero alla mezz’ora. Pellegrini prova quindi a sorprendere il portiere indonesiano direttamente da calcio d’angolo, in un primo tempo che si chiude 0-0 e senza particolari sussulti. Si passa quindi alla ripresa, con Castellanos ha subito una buona occasione per pungere di testa: l’argentino però non la sfrutta, appoggiando il pallone tra le braccia di Audero. Dalla parte opposta è invece Vardy a mangiarsi la chance per stappare il risultato, mandando alto di testa sull’ottimo cross di Bonazzoli. Al 70’ Sarri si lamenta poi con l’arbitro per un tocco di braccio in area commesso da Terracciano, il quale trattiene anche Noslin per la maglia: sia il direttore di gara che il Var non ravvedono però gli estremi per assegnare un calcio di rigore. La Lazio fatica a creare e, allora, Marusic prova a colpire da fuori area: il suo tiro al 79’ viene però bloccato con sicurezza da Audero. Guendouzi si prende invece un giallo inutile e si guadagna così una squalifica: diffidato, salterà la prossima giornata. In pieno recupero Ceccherini rimedia infine un rosso diretto: il difensore della Cremo stende Cancellieri appena fuori dall’area di rigore, fermando una chiara occasione da gol. Dalla punizione che ne nasce, Cataldi non trova però la porta. Il match termina allora 0-0, risultato che porta così la Lazio a 23 punti e la Cremonese a 21.
LE PAGELLE
Cancellieri 6,5 – In una Lazio senza lo squalificato Zaccagni e condizionata dalle tante assenze, è il giocatore che nel primo tempo prova più di tutti a inventarsi la giocata che possa sbloccare il match. Nella ripresa fa espellere Ceccherini.
Castellanos 5 – È marcato stretto dai centrali della Cremonese e fatica parecchio a ricavarsi qualche spazio. Ha un’occasione per colpire di testa a inizio ripresa, ma non la sfrutta. Molto spento.
Bonazzoli 6,5 – Si conferma il più ispirato in casa Cremonese, rientrando praticamente in tutte le azioni più interessanti create dai grigiorossi. Cerca il gol nel primo tempo, mentre nella ripresa prova a innescare Vardy: non trova fortuna.
Vardy 5 – Ha un’ottima chance per trafiggere Provedel con un colpo di testa a inizio secondo tempo, ma è poco lucido e sparacchia alto. Nel recupero fa ammonire Gila con un gran dribbling. Nulla di più.
IL TABELLINO
LAZIO-CREMONESE 0-0
Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 6,5, Romagnoli 6,5, Pellegrini 6 (37’ st Lazzari sv); Guendouzi 5,5, Cataldi 5,5, Vecino 5,5 (19’ st Belahyane 6); Cancellieri 6,5, Castellanos 5, Pedro 5,5 (19’ st Noslin 6). A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Nuno Tavares, Farcomeni, Sana Fernandes. All.: Sarri.
Cremonese (3-5-2): Audero 6; Terracciano 6,5, Baschirotto 6,5, Folino 6 (24’ st Ceccherini 6); Barbieri 6,5 (43’ st Floriani Mussolini sv), Bondo 6,5, Grassi 6 (24’ st Vandeputte 6), Johnsen 6 (31’ st Zerbin sv), Pezzella 6; Bonazzoli 6,5 (31’ st Sanabria sv), Vardy 5. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Moumbanga, Sarmiento, Vazquez, Faye, Lordkipanidze. All.: Nicola.
Arbitro: Pairetto
Ammoniti: Pedro (L), Grassi (C), Barbieri (C), Romagnoli (L), Guendouzi (L), Pezzella (C), Gila (L)
Espulsi: Ceccherini (C)
LE STATISTICHE DI LAZIO-CREMONESE
La Lazio (5V, 10N, 3P nel 2025) ha ottenuto meno di sei successi casalinghi in Serie A in un singolo anno solare solo per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria dopo il 2009 (5V, 5N, 9P).
Nessuna squadra ha ottenuto più clean sheet della Lazio nei cinque maggiori campionati europei in corso (nove, come il Lione).
Contando da sempre i tre punti a vittoria, solo nel 1993/94 (23) la Cremonese ha ottenuto più punti che in questa Serie A dopo le prime 16 gare giocate del torneo (21).
Ivan Provedel ha tenuto la porta inviolata in 50 incontri interi in tutte le competizioni con la Lazio; dal suo arrivo in biancoceleste (2022/23) è solo il secondo portiere italiano dei cinque maggiori campionati europei a raggiungere questo traguardo in tutte le competizioni dopo Gianluigi Donnarumma (53).
La Lazio non ha segnato in almeno otto delle prime 16 gare giocate in un campionato di Serie A per la quarta volta nella sua storia (nove nel 1988/89, 10 nel 1984/85 e otto nel 1959/60).
La Lazio ha pareggiato due partite casalinghe di fila in Serie A per la seconda volta in questo anno solare (sei tra febbraio e maggio).
La Cremonese non ha segnato per due gare consecutive di Serie A per la seconda volta in questa stagione (la prima lo scorso settembre, 0-0 contro Hellas Verona e Parma).
La Cremonese ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 10 gare nel torneo.
Mario Gila ha raggiunto le 100 presenze in tutte le competizioni con la Lazio.